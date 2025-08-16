В Белгородской области медиков начали защищать «мангалами», чтобы они продолжали оказывать помощь

Белгородская область продолжает оставаться одной из самых «горячих точек» приграничья — за последние сутки пять муниципальных районов региона подверглись атакам украинских беспилотников, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его данным, в результате одного из таких налетов пострадала мирная жительница, получившая ранения при взрыве дрона у жилого дома.

Как отметил глава области, на фоне регулярных обстрелов в Белгороде увеличили количество бригад скорой помощи на четыре единицы, включая реанимационные.

Медики теперь вынуждены работать в бронежилетах и касках, а машины скорой помощи в приграничных районах оборудуют специальными металлическими сетками, которые в профессиональной среде называют «мангалами».

«Все эти меры нужны для того, чтобы защитить врачей и средний медицинский персонал, водителей скорой помощи. Для того чтобы они оказали помощь людям, которые получили ранения, а значит, спасли им жизни», — рассказал Гладков.

Местные жители в соцсетях публикуют кадры последствий атак со стороны ВСУ — разрушенные дома, воронки от взрывов. На месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 29 украинских БПЛА.