Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры мужчину с признаками инсульта
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» деблокировали дверь одной из квартир Сергиево-Посадского округа, где находился 47-летний мужчина с признаками инсульта.
Как рассказал замначальника части Сергей Шумов, слова которого приводит пресс-служба ведомства, пострадавший сам обратился за помощью. Он связался с Системой-112 и рассказал, что плохо себя чувствует.
На место была направлена бригада скорой помощи, однако мужчина не смог открыть дверь. Доступ медикам в квартиру обеспечили работники «Мособлпожспаса». Они деблокировали дверь с помощью шанцевого инструмента.
«Находившийся в квартире мужчина нуждался в срочной госпитализации. Зафиксировав пострадавшего на носилках, спасатели транспортировали его в машину скорой помощи», — рассказал Шумов.
Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли подростку, который застрял ногой в металлической лестнице.