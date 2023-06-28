Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры мужчину с признаками инсульта

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» деблокировали дверь одной из квартир Сергиево-Посадского округа, где находился 47-летний мужчина с признаками инсульта.

Как рассказал замначальника части Сергей Шумов, слова которого приводит пресс-служба ведомства, пострадавший сам обратился за помощью. Он связался с Системой-112 и рассказал, что плохо себя чувствует.

На место была направлена бригада скорой помощи, однако мужчина не смог открыть дверь. Доступ медикам в квартиру обеспечили работники «Мособлпожспаса». Они деблокировали дверь с помощью шанцевого инструмента.

«Находившийся в квартире мужчина нуждался в срочной госпитализации. Зафиксировав пострадавшего на носилках, спасатели транспортировали его в машину скорой помощи», — рассказал Шумов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли подростку, который застрял ногой в металлической лестнице.