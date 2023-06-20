Подмосковные спасатели освободили подростка, застрявшего в лестнице заброшенного здания

Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли десятилетнему ребенку, нога которого застряла между металлическими прутьями лестницы в заброшенном здании.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошел накануне в деревне Жучки Сергиево-Посадского городского округа.

По словам заместителя начальника части Сергея Шумова, пострадавший находился в заброшенном здании с друзьями. Они и сообщили в Систему-112 о случившемся.

«Ребята рассказали, что их десятилетний товарищ во время игры выбежал на лестницу, но оступился, его нога провалилась между прутьев и надежно там застряла», — сообщил Шумов.

Друзья пострадавшего пытались самостоятельно помочь ему вытащить ногу, они смазали конечность подсолнечным маслом. Однако помочь подростку не удалось, нога сильно отекла.

Спасатели аккуратно разжали металлические прутья с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали подростка сотрудникам скорой помощи.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли годовалому ребенку, чей палец застрял в терке для овощей.