В новом жилом квартале подмосковного округа Пушкинский строят школу

Здесь открыты два детсада и школа. Ведется строительство еще одного образовательного учреждения для 1050 учащихся. Девелопер проекта ГК «Инград» возводит ее в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Как сообщает Министерство жилищной политики Московской области, на объекте выполнены каменные работы наружных и внутренних стен, выполняется основной пирог кровли с гидроизоляцией, монтаж малых архитектурных форм, продолжается благоустройство территории. Общая площадь трехэтажного здания более 13 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что подмосковные бадминтонисты выиграли медали личного чемпионата России.