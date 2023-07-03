Подмосковный Минтранс поздравил коллег из ГАИ региона с профессиональным праздником

В Минтрансе Подмосковья поздравили сотрудников Госавтоинспекции региона с профессиональным праздником. Третьего июля ГАИ России исполняет 87 лет.

«Мы рады, что работаем с вами в одной команде. Благодаря вам и дороги, и участники дорожного движения Московской области в безопасности», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве поблагодарили сотрудников ГАИ области за труд, а также отметили важность профилактических мероприятий, которые проводятся с целью повышения безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником медиков области. Он также вручил им награды.