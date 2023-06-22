Губернатор Подмосковья поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил им областные награды

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работающих в регионе медиков с профессиональным праздником и вручил им областные награды.

День медработника отмечался 18 июня. Сегодня в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялась торжественная церемония награждения.

В настоящее время в сфере здравоохранения Московской области работают 113 тысяч человек, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Перед вручением наград Андрей Воробьев пообщался с медработниками. Глава Подмосковья подчеркнул, что в здравоохранении, как и во всех сферах, должны быть командная работа и постоянный прогресс.

«Для нас критически важно, чтобы логика наших действий доходила до каждого педиатра или терапевта, чтобы каждый учитель или водитель «Мострансавто» также был частью команды», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ Константин Семенец ]

В ходе награждения глава Московской области отметил, что профессия врача является особенной. Подмосковные медики, подчеркнул он, регулярно сталкиваются с вызовами, однако из профессионализм приносит заметный результат.

«Про первичное звено часто говорит президент (России Владимир Путин. - прим. ред.) и наша задача — всему соответствовать. Я, прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто занимался этой работой на новых территориях. Это опасная, заметная, но очень необходимая работа", — сказал глава региона.

Воробьев добавил, что запрос жителей Подмосковья на качественную медицину огромен. Особую благодарность губернатор также выразил врачам, которые трудятся в сфере родовспоможения и перинатальных центрах.

Фото: [ Константин Семенец ]

Главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак был удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Под его руководством медицинское учреждение в полтора раза увеличило коечную мощность и теперь может принимать до четырех тысяч родов в год.

Врач поликлинического отделения № 3 Люберецкой областной больницы Ирина Малахова получила орден «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Ордена Преподобного Сергия Радонежского удостоены заведующая консультативно-диагностическим отделением Коломенского перинатального центра Ирина Трифонова и оториноларинголог Домодедовской центральной городской больницы Асунда Джагаева.

Заместителю главного врача по педиатрической помощи Клинской областной больницы Ирине Кожемякиной, заведующей офтальмологическом отделом Московской областной больницы имени Розанова Наталии Данилиной, главврачу Дубненской городской больницы Игорю Давронову и главной медсестре Можайской центральной больницы Юлии Кравчено присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».

Почетную грамоту от губернатора за значительный вклад в развитие педиатрической помощи в городском округе Пушкинский получила педиатр Московской областной больницы имени Розанова Надежда Громова.

Награды также получили медики, которые оказывали медицинскую помощь в зоне спецоперации, проявив высокий профессионализм и самоотверженность. Благодарности губернатора объявлены педиатру Красногорской городской больницы Магнитке Абдулаевой, врачу Психиатрической больницы № 3 Дмитрию Дмитриеву и водителю санитарного автотранспорта Орехово-Зуевской больницы Владимиру Борисюку.