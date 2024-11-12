Подразделение ВСУ сдалось в плен армии России в полном составе

На кураховском направлении одна из частей украинской армии сдалась в полном составе в плен. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Народной милиции Донецкой народной республики.

По утверждению силовиков, на кураховском направлении был отмечен эпизод, когда украинское подразделение целиком сдалось в плен российским бойцам. Оно попало в окружение, после чего по его позициям был нанесен массированный удар.

Затем над позициями ВСУ появились дроны ВС РФ, с которых через динамики украинских бойцов призвали сдаться. Беспилотники также сбрасывали листовки, после чего военнослужащие противника решили отправиться в плен. В результате было пленено целое подразделение неприятеля, которое входило в 79-ю бригаду ВСУ.

Ранее украинец, который попал в плен в Курской области, рассказал об условиях своего содержания у россиян. По его мнению, в плену кормят заметно лучше, чем он питался до этого в своей части. Его не связывали, выдали воду и сигареты, а также накормили. До этого он не получал на протяжении недели от своего начальство никакого провианта.