Украинский военнослужащий Владимир Николенко попал в плен на территории Курской области. После этого он рассказал о том, как к нему отнеслись, и в каких условиях содержат. Об этом сообщило РИА Новости.

До того, как очутиться в плену, украинец и его сослуживцы неделю не получали от своего начальства провиант. Им приходилось голодать, а возможность нормально поесть у него появилась уже в плену.

«Нас даже не связывали... Накормили, сигарет дали, воды дали», — указал он.

Николенко добавил, что на протяжении недели до плена он не получал от руководства своей части даже сухих пайков. Он служил в 17-й отдельной танковой бригаде в должности санитара-стрелка.

Ранее российские дипломаты заявили, что ВСУ стали использовать российских пленных в качестве живого щита в Курской области. Ими прикрываются от возможных ударов ВС РФ, а также шантажируют судьбой попавших в плен их родственников.