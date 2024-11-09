Украинский пленный рассказал об условиях своего содержания в России
Кормят лучше, чем в ВСУ: пленный украинец рассказал об условиях его содержания
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Украинский военнослужащий Владимир Николенко попал в плен на территории Курской области. После этого он рассказал о том, как к нему отнеслись, и в каких условиях содержат. Об этом сообщило РИА Новости.
До того, как очутиться в плену, украинец и его сослуживцы неделю не получали от своего начальства провиант. Им приходилось голодать, а возможность нормально поесть у него появилась уже в плену.
«Нас даже не связывали... Накормили, сигарет дали, воды дали», — указал он.
Николенко добавил, что на протяжении недели до плена он не получал от руководства своей части даже сухих пайков. Он служил в 17-й отдельной танковой бригаде в должности санитара-стрелка.
Ранее российские дипломаты заявили, что ВСУ стали использовать российских пленных в качестве живого щита в Курской области. Ими прикрываются от возможных ударов ВС РФ, а также шантажируют судьбой попавших в плен их родственников.