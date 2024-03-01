Подросток напал на одноклассника с ножом в деревне под Талдомом

По информации издания, все случилось в одной из деревень под Талдомом. Нападавший — одноклассник пострадавшего. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки.

Известно, что юноша был вооружен клинком и гантелей, он набросился на оппонента во время прогулки. Также сообщается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, ранение оказалось непроникающим.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья скончался на глазах у сына из-за того, что подавился куском блина.