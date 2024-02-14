Житель Подмосковья подавился куском блина и скончался на глазах у сына

В Подмосковье 54-летний местный житель скончался после того, как подавился блином во время завтрака, сообщил «Московский комсомолец» .

Трагедия произошла в понедельник в рабочем поселке Тучково. Помощь мужчине пытался оказать его тридцатилетний сын, но попытки спасти отца не увенчались успехом, кусок еды перекрыл верхние дыхательные пути и вызвал приступ удушья.

Известно, что мужчина был инвалидом второй группы. Он жил вместе с сыном. Внезапно за завтраком мужчина начал сильно кашлять. Прибывшие оперативно на место работники скорой помощи констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту драки со стрельбой.