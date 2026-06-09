Подрыв BMW в Балашихе 9 июня 2026: водитель погиб при взрыве у жилого дома на улице Колдунова

Утром во вторник, 9 июня 2026 года, в микрорайоне Авиаторов города Балашихи произошел резонансный инцидент — при движении автомобиля BMW X3 сработало взрывное устройство. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняют следователи ГСУ СК России по Московской области, а также сотрудники прокуратуры.

Хронология и место взрыва

По данным следственных органов, взрыв прогремел около 5 часов 30 минут утра. Автомобиль марки BMW X3 находился в движении возле жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Именно там сработало заложенное неустановленными лицами взрывное устройство.

Сила взрыва была такова, что автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель, находившийся за рулем, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в соседних дворах, а после него начался пожар в моторном отсеке и салоне иномарки.

Что известно о погибшем

На данный момент официально имя погибшего не раскрывается. По информации оперативных служб, за рулем BMW находился мужчина, личность которого устанавливается. Следователи не исключают, что целью злоумышленников был именно этот человек, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно или сработало от движения. Также проверяется версия о том, что бомба могла быть заложена в сам автомобиль заранее.

Работа оперативных служб и возбуждение дела

Сразу после поступления сигнала о взрыве на место выехали следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Территория вокруг поврежденной иномарки была оцеплена, начат осмотр места происшествия.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля. Прокуратура Московской области взяла расследование под особый контроль, о чем официально сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены медицинская и взрывотехническая судебные экспертизы. Специалистам предстоит определить тип взрывного устройства, его мощность, способ приведения в действие, а также точную причину смерти водителя.

Версии следствия

Среди основных версий, которые отрабатывают следователи:

заказное убийство на почве личных или коммерческих конфликтов;

попытка устрашения или разборки криминальных структур;

ошибочный подрыв не того автомобиля;

террористический акт (менее вероятно, так как взрыв произошел рано утром у жилого дома, а не в общественном месте).

Также проверяется причастность погибшего к определенным кругам — его связи, род занятий, возможные враги.

Реакция властей и общественности

Прокуратура Московской области официально заявила, что контролирует ход расследования и взяла на себя координацию работы правоохранительных органов. Жители микрорайона Авиаторов обеспокоены произошедшим, однако власти призывают не поддаваться панике и доверять официальной информации.

На месте взрыва продолжают работать взрывотехники, которые исследуют фрагменты автомобиля и окружающей территории на наличие дополнительных опасных предметов. Пока об обнаружении второго взрывного устройства не сообщалось.

Что известно на 10:00 9 июня 2026 года

В 05:30 у дома на улице Колдунова в Балашихе взорван BMW X3.

Водитель погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует расследование.

Назначены взрывотехническая и медицинская экспертизы.

Версии: заказное убийство, конфликты, криминал.

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