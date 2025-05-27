Похитителя криптовалюты у экс-премьера Грузии задержали при попытке сбежать из страны

В Грузии был задержан предприниматель Георгий Бачиашвили, которого обвиняют в хищении криптовалюты у бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили. Об этом сообщило издание Life.ru.

Оно сослалось на информацию, полученную от Службы госбезопасности Грузии. Согласно ей, Бачиашвили был обнаружен, когда появился рядом с границей в том месте, где грузинская территория соседствует с Арменией и Азербайджаном. Правоохранители узнали о нем из анонимного сообщения. Вслед за этим была проведена силовая операция, которая привела к задержанию преступника. В его отношении уже был выдан «красный циркуляр» от Интерпола.

Бачиашвили ранее был заочно приговорен судом к 11 годам лишения свободы. Он в свое время убедил премьера Иванишвили инвестировать средства в майнинг криптовалюты. Позже он присвоил весь доход. Теперь бизнесмену грозит еще 3-5 лет тюрьмы за незаконное пересечение границы.

Ранее сообщалось, что в Бурятии был задержан руководитель управления капстроительства. Ему вменяют в вину превышение служебных полномочий при ремонте здания для размещения кукольного театра. В отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело, по его месту жительства проведен обыск. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного. Его могут отправить под стражу.