В Бурятии задержали главу регионального управления капитального строительства

В Бурятии правоохранители задержали руководителя управления капитального строительства. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

Правоохранители считают, что глава управления превысил свои полномочия. Он сначала заключил с организацией договор на ремонт здания в Улан-Удэ, где должен был разместиться театр кукол. Позже сумму контракта увеличили почти в полтора раза. Также была утверждена новая смета. В нее включили поставку оборудования на 50 млрд руб. несмотря на то, что все это уже было указано в другом контракте.

В отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело, сам он задержан. По его месту жительства проведен обыск. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного. Его могут отправить под стражу.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве сотрудниками правоохранительных органов были задержаны люди, подозреваемые в краже 127 млн рублей у курьера в «Москва-Сити». При задержании правоохранителям пришлось прибегнуть к стрельбе.