«Поиск крайних не исправит ситуацию»: адвокат выступил в защиту женщины, которую решили обвинить в стрельбе в Брянске
Адвокат Тараборин: женщина-охранник школы в Брянске не виновата в стрельбе
Фото: [Валерий Шарифулин/ТАСС]
Инцидент со стрельбой в брянской гимназии потряс страну — тогда впервые в России девочка принесла оружие в класс и открыла огонь по одноклассникам. Теперь женщину, которая работала охранником в школе, поместили под домашний арест.
Ранее выяснялось, что девочка пронесла ружье в тубусе через пост охраны. Галину Ч., работавшую в то время на посту, обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух лиц.
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Дмитрий Тараборин категорически не согласен с решением СК.
«Во-первых, очевидно, что охранник не виноват. Во-вторых, поиск и назначение крайних не исправит ситуацию. Директор школы, возможно, должен нести ответственность, однако опять же, в зависимости от обстоятельств. Государство должно осознать, что предотвратить подобные эксцессы в полном объеме невозможно», — уверен адвокат.
По мнению эксперта, эта трагедия — скорее результат социального явления.
«Если мы хотим исправить ситуацию, начинать следует с общей атмосферы в обществе. С того, что наши дети видят на экранах телевизоров, в интернете, в кино, кто позиционируется в качестве героя и какие ценности насаждаются в обществе», — подчеркнул Тараборин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее психолог объяснила, почему девочка из Брянска устроила бойню в школе.