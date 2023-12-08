«Заложен механизм переключения»: почему девочки могут проявлять «мужскую» агрессию

Трагический инцидент со стрельбой в школе Брянска оставил после себя массу вопросов: почему никто не распознал угнетенного состояния у нападавшей девочки, почему система безопасности не предотвратила происшествие. Однако мало кто задумался о том, что случай является едва ли не уникальным.

Среди многочисленных терактов в школах сложно найти те, что были совершены девочками. Куда чаще нападения устраивают именно мальчики — именно они легче идут на насилие, но бывают исключения. Почему так происходит, нам рассказала психолог Карина Еремян.

«Среди млекопитающих наблюдаются отличия в поведении самки и самца. Самке свойственно спокойствие. У нее есть биологическая ответственность перед эволюцией — продолжение рода, а у самца — за свою территорию. Причем в качестве нее он может воспринимать и самку, и потомство, и много чего другого. Но есть, например, такие виды рыб, самки которых, достигая определенного размера, превращаются в самцов. То есть, в природе заложен механизм переключения не только на церебральном уровне, но и на биологическом», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У людей, продолжила она, тоже есть довольно интересная тенденция. Например, в Южной Америке есть племя, где девочки трансформируются физиологически в мальчиков. Это редчайшая, уникальная мутация. Она есть в нашем мире, но чаще всего происходит переключение на церебральном уровне.

«У девочки может включиться достаточно агрессивное поведение. В первую очередь оно вызвано сильной агрессией в ее сторону, которая провоцирует шоковое состояние. Это может привести к тому, что она меняет естественное биологическое восприятие реальности. Тогда девочка будет достаточно жестко отстаивать свои границы. Физиологически здесь тоже будут определенные особенности», — отметила специалист.

Если, например, такая девочка испытала шок из-за агрессии в достаточно раннем возрасте, объяснила психолог, произойдут физиологические изменения. В период полового созревания она будет выглядеть, как мальчик: у нее могут быть широкие плечи, узкие бедра. Таким образом физиология будет как раз-таки подстраиваться под этот тип восприятия.

«В дальнейшем, если конфликт тематически повторится с другими людьми, в другой обстановке, но с той же сутью, восприятие ситуации будет такое же, как оно было когда-то в раннем детстве. То есть будет агрессия и маниакальное поведение», — заключила Еремян.

Ранее выяснилось, как одноклассники травили устроившую стрельбу школьницу из Брянска.