Появились подробности убийства девушки, чье тело нашли на челябинской свалке

Подруги убитой девушки, чье тело обнаружили на челябинской свалке, сообщили, что ее убили во время полового акта. Жертву звали Валерией. В совершении преступления подозревается Борис, местный автомеханик, подрабатывающий таксистом, у которого беременная жена. По словам близких, в последнее время он был измотан работой и страдал от бессонницы.

Как сообщил телеграм-канал Mash, в субботу Борис вез Валерию из ночного клуба. По предварительной информации, между ними произошел половой контакт, однако обстоятельства — было ли это по взаимному согласию — еще предстоит установить.

Предположительно, в ходе полового акта таксист задушил девушку. Тело он спрятал в лесополосе, прикрыв строительным мусором. Утром мужчина вернулся домой, позавтракал и вместе с женой поехал на ультразвуковое исследование. Вскоре после этого его задержали и поместили под стражу до 24 июля.

Борис утверждает, что интимной связи с Валерией у него не было.

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