Битцевский маньяк попросил перевести его в колонию поближе к Москве

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк» и приговоренный к пожизненному заключению за совершение 49 убийств, выразил желание сменить место отбывания наказания, чтобы быть ближе к столице. Он надеется, что благодаря этому его родные смогут чаще навещать его, сообщил телеграм-канал SHOT.

В настоящее время Пичушкин находится в ИК «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщил канал, 51-летний заключенный подал запрос на перевод в колонию «Торбеевский централ», находящуюся в Мордовии. Расстояние от Москвы до этой колонии значительно меньше (около 500 км), чем до «Полярной совы» (3500 км), что, по мнению Пичушкина, облегчит посещения родственников.

Возможность обратиться с подобной просьбой появилась у Пичушкина после того, как он признался в совершении еще 11 убийств в Москве и Московской области. Детали этих признаний ранее были опубликованы.

Однако, согласно имеющейся информации, администрация «Полярной совы» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отклонили прошение Пичушкина о переводе в Мордовию. В связи с этим маньяк подал жалобу на действия ведомства.

Ранее сообщалось, что в Бердянске по подозрению в убийстве ребенка задержали «фанатку битцевского маньяка».