Полиция задержала мужчину, искалечившего ребенка в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево мужчина кинул на пол маленького мальчика, после чего тот впал в кому. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

ЧП произошло вечером в понедельник, 23 июня. Там гражданин Белоруссии, прилетевший из Кабула, подхватил на руки двухлетнего мальчика и с силой швырнул его на пол.

«Малыш ударился головой и потерял сознание. Врачи диагностировали у малыша ушиб головного мозга, мальчик впал в кому», — указал микроблог.

31-летнего злоумышленника задержали. По утверждению очевидцев преступления, он был явно в неадекватном состоянии. Теперь ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в Севастополе агрессивный мужчина убил бывшую тещу прямо на глазах у ребенка. Он на улице несколько раз ударил в шею ножом женщину, после чего она, истекая кровью, упала на землю. После расправы неадекват выбросил нож в кусты и продолжил спокойно идти по улице, однако вскоре был задержан прохожими.