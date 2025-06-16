В Севастополе неадекват расправился с бывшей тещей прямо на глазах у ребенка на улице

В Севастополе мужчина напал на женщину с ребенком, передает Mash. Инцидент произошел в районе Фиолента. Пугающие фотографии с последствием нападения также опубликованы в телеграм-канале.

Уточняется, что мужчина несколько раз ударил в шею женщину, после чего она, истекая кровью, упала на землю. Все это произошло на глазах прохожих и ребенка.

Как оказалось, нападавший оказался бывшим зятем женщины — спасти ее не удалось из-за большого количества потерянной крови. Мужчину не смутило, что погибшая шла с его собственным ребенком.

После расправы неадекват выбросил нож в кусты и продолжил спокойно идти по улице, однако вскоре был задержан прохожими. Очевидцы преступления вызвали скорую помощь и полицию.

По данным телеграм-канала Readovka, бывший муж дочери погибшей женщины попытался отрезать ей голову — нож прошел практически насквозь. На данный момент правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчина жестоко расправился с женой и дочерью.