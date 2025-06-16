В Севастополе неадекват расправился с бывшей тещей прямо на глазах у ребенка на улице
В Севастополе агрессивный зять убил бывшую тещу прямо на глазах у ребенка
Фото: [unsplash.com]
В Севастополе мужчина напал на женщину с ребенком, передает Mash. Инцидент произошел в районе Фиолента. Пугающие фотографии с последствием нападения также опубликованы в телеграм-канале.
Уточняется, что мужчина несколько раз ударил в шею женщину, после чего она, истекая кровью, упала на землю. Все это произошло на глазах прохожих и ребенка.
Как оказалось, нападавший оказался бывшим зятем женщины — спасти ее не удалось из-за большого количества потерянной крови. Мужчину не смутило, что погибшая шла с его собственным ребенком.
После расправы неадекват выбросил нож в кусты и продолжил спокойно идти по улице, однако вскоре был задержан прохожими. Очевидцы преступления вызвали скорую помощь и полицию.
По данным телеграм-канала Readovka, бывший муж дочери погибшей женщины попытался отрезать ей голову — нож прошел практически насквозь. На данный момент правоохранители устанавливают мотивы преступления.
Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчина жестоко расправился с женой и дочерью.