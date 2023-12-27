Помехи GPS в небе над Польшой вызвали беспокойство диспетчеров

Внезапные помехи сигнала GPS стали объектом внимания авиационного сообщества в Польше. Представитель польского агентства воздушного движения Томаш Моджеевский предупредил экипажи самолетов об этой проблеме на брифинге для журналистов.

Пока что остаются неизвестными причины этих помех, но сообщается, что они могут повлиять на нормальное функционирование систем GPS на борту воздушных судов. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент авиационные диспетчеры предпринимают все необходимые меры для оказания помощи пилотам в управлении своими воздушными судами в условиях ограниченной навигации. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом является предотвращение серьезных инцидентов в воздухе и обеспечение общей безопасности рейсов.

Специалисты пока активно работают над выявлением и устранением причин помех, а также разрабатывают временные меры для минимизации потенциальных рисков. Авиакомпании призывают следить за официальной информацией и соблюдать все инструкции соответствующих авиационных служб.