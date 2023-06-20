Порядка трех килограммов наркотических средств обнаружили полицейские у подмосковного автомобилиста

Инспекторы ДПС остановили автомобиль отечественного производства под управлением молодого человека для проверки документов. Отмечается, что водитель во время данной проверки вел себя крайне подозрительно, тогда и было принято решение о досмотре машины.

Так, под обшивкой передней части салона автомобиля обнаружено три пакета с порошкообразным веществом весом около трех килограммов. Согласно заключению экспертизы, в одном из пакетов находилось наркотическое средство — мефедрон. Со слов автомобилиста, он планировал сбывать наркотические средства в Туле.

Ранее стало известно, что нелегальное производство табачной продукции ликвидировали в Подмосковье.