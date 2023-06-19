Нелегальное производство табачной продукции ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье пресекли нелегальное производство табачной продукции. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел России Ирину Волк сообщает «МВД Медиа» .

Уточняется, что злоумышленники изготавливали сигареты в промышленных масштабах. Они фасовали их в пачки с брендами известных производителей. Незаконная продукция сбывалась на территории России.

В ходе обысков оперативники изъяли две технологические линии полного цикла, свыше семидесяти пачек немаркированных изделий, сырье и упаковку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». В настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительницу Московской области приговорили к тринадцати годам колонии за организацию лаборатории по производству наркотиков.