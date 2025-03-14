После атаки ВСУ на территории нефтебазы в Туапсе горит резервуар

На нефтебазе в Туапсинском районе Краснодарского края произошло возгорание в емкости для хранения нефтепродуктов. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в своем аккаунте в социальных сетях Сергей Бойко, глава городского округа.

Перед этим ряд телеграм-каналов передавали со ссылкой на местных жителей, что ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе на Кубани. После чего там начался сильный пожар.

«Сегодня в 3:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. Нахожусь на месте происшествия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал Бойко.

Глава Туапсинского района сообщил, что в ликвидации возгорания участвуют 16 пожарных подразделений. Ситуация находится под полным контролем.

Ранее выяснилось, что американский YouTube-блогер Лекс Фридман оказался в Подмосковье неподалеку от того места, где ВСУ нанесли свой удар с использованием беспилотников. Он написал в соцсети, что хочет как можно скорее завершить украинский конфликт и вносит свой «посильный вклад, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами».