Американский блогер Фридман оказался рядом с местом атаки ВСУ в Москве

Американский YouTube-блогер Лекс Фридман сообщил в социальной сети X, что оказался неподалеку от места, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку с использованием беспилотников в Москве.

Блогер уточнил, что лично он не получил никаких травм. Фридман выразил оптимизм относительно скорого урегулирования украинского конфликта, подчеркнув, что вносит свой «посильный вклад, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами».

Ранее Фридман заявлял о намерении посетить Россию для интервью с президентом Путиным. Пресс-секретарь Песков подтверждал, что блогер поддерживает контакты с Москвой по этому вопросу. Недавно Фридман провел интервью с президентом Зеленским.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил БПЛА из ружья.