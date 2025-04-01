Тело последнего пропавшего военного США нашли в Литве

В Литве недалеко от полигона обнаружили тело еще одного пропавшего военного США, сообщило командование армии США в Европе и Африке.

Найдено тело еще одного военного, проходящего учения в Литве. В командовании отметили, что это четвертый служащий, которого разыскивали после пропажи. Как и его товарищи он был приписан к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии.

В заявлении отметили, что тело нашли недалеко от полигона Пабраде в Литве, но других подробностей поисковой операции не раскрыли.

По предварительным данным, военные могли погибнуть во время поездки на БТР M-88 Hercules, угодив в болото.

Ранее сообщалось, что в Литве нашли тела троих пропавших военных из США.