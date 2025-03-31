В Литве нашли тела пропавших на учениях военных из США

Тела троих из четырех пропавших американских военных были найдены в Литве. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт командования армии США.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило, что поисковая операция в Литве привела к телам американских военных, что пропали на днях во время учений. По одной из версий, они передвигались на машине, но угодили в болото. Однако точного места, где обнаружили троих пропавших американцев, не уточнили.

«Трое американских солдат... были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта... Поисково-спасательная операция... продолжается», — говорится в сообщении на сайте командования.

Однако известно, что в ходе поисковой операции из воды достали БРЭМ, в которой проводили операцию военные. Сейчас продолжаются поиски четвертого американского солдата.

Напомним, что прокуратура Литвы начала проверку по факту инцидента с американскими военными.

Ранее сообщалось, что литовское болото засосало американский земснаряд.