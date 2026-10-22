Послушные дети оказались особенно уязвимы перед телефонными мошенниками

Послушные дети и подростки, которые привыкли доверять взрослым и следовать указаниям авторитетных людей, могут быть особенно уязвимы перед телефонными мошенниками. Злоумышленники запугивают несовершеннолетних, а затем убеждают их, что те выполняют секретные поручения спецслужб. Об этом РИА Новости рассказал медицинский психолог Виктор Гульдан.

По словам специалиста, в группе риска находятся не только дети, которые испытывают трудности с поведением или учебой. Напротив, мошенники могут выбирать тех, кто старается соблюдать правила, прислушивается к мнению окружающих и привык доверять людям, которых считает авторитетными.

Такие особенности характера злоумышленники используют для дистанционного манипулирования. Сначала ребенка или подростка пугают, создавая ощущение опасности и неотложности происходящего. Затем ему объясняют, что он якобы помогает спецслужбам и выполняет секретное задание. В результате несовершеннолетний может совершить противоправные действия, не осознавая в полной мере, что стал участником преступной схемы.

Гульдан отметил, что подобный сценарий повторяется в уголовных делах, с которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. По его наблюдениям, мошенники воздействуют на детей через страх, внушаемость и готовность подчиняться указаниям авторитетных людей.

Среди характерных факторов риска эксперт выделил зависимость от мнения окружающих, стремление следовать социальным нормам и пассивное подчинение людям, которым ребенок доверяет.

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