«Посмотри, что про тебя выложили»: психолог рассказала, как мошенники ловят детей

Родители часто объясняют детям правила кибербезопасности через конкретные запреты: нельзя сообщать пароли, называть коды из СМС и переходить по подозрительным ссылкам. Однако мошенники постоянно придумывают новые схемы, поэтому важно научить ребенка замечать признаки манипуляции, и один из универсальных ориентиров — обращать внимание на собственные эмоции. Hi-Tech Mail узнал подробности у клинического психолога Ангелины Блюм.

По ее словам, в России также действуют социальные проекты, посвященные цифровой безопасности: например, инициатива «Не ведись» помогает детям и взрослым распознавать мошенничество в интернете и учит безопасному поведению с помощью видеороликов. По мнению специалиста, такая просветительская работа особенно важна, поскольку от обмана не защищает даже высокая уверенность в себе. Важно не попадаться в мыслительную ловушку «со мной такого никогда не произойдет»: здесь дело не столько в интеллектуальных способностях человека, сколько в умении мошенников тонко манипулировать, и слишком большая уверенность в себе в данном случае не друг.

Эксперт подчеркнула, что один из признаков возможного обмана — попытка заставить человека действовать немедленно. Фразы вроде «сделай прямо сейчас», «у тебя осталось пять минут» или «если ничего не предпринять, случится что-то страшное» не оставляют времени на размышления и проверку информации. Мошенники также могут намеренно вызывать сильные эмоции — не только страх, но и азарт, сочувствие или любопытство, например отправить сообщение «Посмотри, что про тебя выложили» и приложить ссылку.

Поэтому психолог советует заранее договориться с ребенком о простом алгоритме действий: если сообщение или звонок вызывают сильную эмоциональную реакцию, нужно остановиться, не выполнять просьбы сразу, проверить информацию и обратиться к взрослому. Особенно подозрительными должны казаться требования никому не рассказывать о происходящем: если собеседник просит скрыть разговор от родителей, называет происходящее «секретной операцией» или угрожает последствиями за разглашение, ребенку следует не молчать, а как можно скорее сообщить об этом взрослым. При этом важно заранее объяснить: за обращение за помощью ребенка не будут ругать — он должен знать, что может рассказать родителям о подозрительном сообщении или звонке, даже если уже успел выполнить какую-то просьбу незнакомца.

По ее мнению, ключ к цифровой безопасности детей — не только список запретов, но и развитие эмоциональной осознанности, умения распознавать давление и готовность обращаться за помощью без страха наказания. Именно такой подход позволяет ребенку сохранять контроль над ситуацией там, где мошенники рассчитывают на спешку, страх и секретность.

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