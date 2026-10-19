Мошенники пишут москвичам от имени врачей и выманивают данные

Депздрав Москвы предупредил о мошенниках, представляющихся врачами

Общество

В Москве появилась новая схема мошенничества: злоумышленники пишут в мессенджерах от имени врача и просят сообщить рост и вес. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

По данным ведомства, «безобидный» вопрос нужен, чтобы втереться в доверие. Якобы это требуется для обновления электронной медкарты. Но дальше мошенники могут попросить код из СМС или другие данные для входа в медкарту и на «Госуслуги». Депздрав напоминает: настоящие специалисты не пишут пациентам с личных аккаунтов и не запрашивают какие-либо сведения.

Таким образом, если вам приходит сообщение от «врача» с просьбой прислать данные, это почти наверняка попытка обмана. Не передавайте собеседнику никакой информации. Лучше позвонить в поликлинику и уточнить, действительно ли с вами пытались связаться. Впрочем, даже если сообщение выглядит правдоподобно, доверять ему не стоит. Мошенники умеют маскироваться. И чем больше данных они получат, тем выше риск потерять деньги или личные сведения.

Ранее россиянам раскрыли, как уберечь детей от интернет-мошенников.

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