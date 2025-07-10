Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался в больнице

Мужчина, получивший ранения при утреннем обстреле Шебекино со стороны ВСУ, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он подчеркнул, что травмы, полученные местным жителем, оказались несовместимы с жизнью, несмотря на все усилия врачей спасти его.

«От имени всех жителей области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего…» — написал глава региона.

Ранее Гладков уточнил, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Он также сообщил, что в результате этого же обстрела погибла женщина.

По словам губернатора, из-за прилета вражеского снаряда была разрушена пристройка частного дома, повреждена кровля, а также выбиты окна в соседнем здании. Также атака ВСУ привела к обесточиванию улицы, поскольку линия электропередачи оказалась перебита.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в регионе пострадала мирная жительница.