В Белгородской области в ходе атаки БПЛА пострадала женщина

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости .

Инцидент произошел в поселке Новосадовый Белгородского района. По предварительной информации, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования ее доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание кровли одного из жилых зданий. Оперативные подразделения пожарной службы незамедлительно отреагировали на инцидент и приступили к ликвидации очага возгорания. В настоящее время проводятся мероприятия по оценке масштабов ущерба и ликвидации последствий пожара.

Ранее сообщалось, что ПВО России перехватила 86 украинских беспилотников за ночь с 8 на 9 июля.