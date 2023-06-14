«Поток добровольцев возрастет»: возвращение ЧВК «Вагнер» может положительноповлиять на ход СВО

Возвращение ЧВК «Вагнер» на фронт положительно скажется на ходе СВО. Об этом заявил военный эксперт и участник СВО Андрей Кашкаров.

В конце мая представители штурмового отряда передали взятый ранее Артемовск (украинское название – Бахмут) под контроль Министерства обороны РФ, после чего ушли на отдых. Однако теперь глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что 5 августа подразделения «Вагнера» будут готовы вернуться на передовую.

«У сотрудников ЧВК «Вагнер» накоплен достаточный опыт ведения боевых действий, и пока существуют такие мотивационные факторы, как «высокая оплата труда» и «помилование», ЧВК остается сильным боевым влиятельным фактором. И никто в России, включая самих сотрудников, по большому счету не заинтересован в уменьшении роли этой компании на СВО», – рассказал Кашкаров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, пока актуальна линия соприкосновения, «Вагнер» полностью никуда не уйдет, и россияне о нем услышат еще не один раз.

«На мой взгляд, поток добровольцев как в ЧВК, так и в другие подразделения, которым рекомендовали недавно заключать договора с МО РФ, несколько возрастет. Поэтому сейчас речь может идти только о краткосрочном отдыхе сотрудников ЧВК «Вагнер», – уточнил собеседник.

Ранее военный эксперт рассказал, кто побеждает в конкуренции между Минобороны и ЧВК «Вагнер».