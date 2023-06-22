Пожар произошел в многоквартирном доме в Люберцах

Пожар произошел в квартире жилого дома в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что сведения о возгорании поступили спасателям в районе пяти часов утра в четверг. Пожар произошел по адресу: улица Красная, дом 11.

Спустя чуть меньше часа огонь был ликвидирован. К тушению привлекали более десяти человек и три единицы техники. Других подробностей происшествия не приводится. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что пожар произошел на заводе по производству деревянных палет в подмосковном Волоколамске. Огонь распространился на площади шесть тысяч квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.