Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в подмосковном Волоколамске

Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии по производству деревянных палет в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

«07:30 — ликвидация открытого горения. <…> Привлекаемые силы и средства: 39 единиц техники и 107 человек», — уточнили в ведомстве.

Пожар в нежилом здании на улице Ямская произошел накануне поздно вечером. Когда на место прибыли первые спасатели, происходило горение цеха.

Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров. Затем площадь, охваченная пламенем, увеличилась до шести тысяч «квадратов». Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщали ранее в прокуратуре Московской области, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.