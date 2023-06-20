«Предпосылки были»: местные жители назвали возможные причины возгорания на заводе в Тамбове

В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. По словам главы Тамбовской области, причиной случившегося стал человеческий фактор. О теракте речи не идет.

Однако местные жители рассказывают, что шум был довольно внушительный.

«Я сегодня услышал сильный грохот, и уже через минуту – сирену скорой помощи. Поскольку я живу в поселке Строитель города Тамбов, я очень отчетливо услышал этот звук. До Тамбовского порохового завода мне ехать минут 5-10», – рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» очевидец Артем Д.

В целом, тамбовчан тревожит количество инцидентов, в которых фигурирует пороховой завод. Многие жалуются, что такого рода эпизоды там происходят довольно часто, и выдвигают версии о несоблюдении техники безопасности и старом оборудовании.

«Еще когда я был маленьким, много лет назад, я находился в этом здании. Там работала мама, и она часто говорила, что там постоянно что-то выходит из строя. Конечно, таких громких происшествий не было, но предпосылки к этому были», – продолжает Артем.

Ранее выяснились последствия крупного возгорания в Новой Москве.