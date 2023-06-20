«Ущерб колоссальный»: выяснились последствия крупного возгорания в Новой Москве

В поселении Московский (ТиНАО) произошел пожар в доме по улице Атласова. Об этом пишет SHOT. Речь идет о здании, в которое в конце мая 2023 года влетел украинский беспилотник.

Огонь охватил более 40 квадратных метров. Как рассказала нам Ольга О., живущая в доме напротив, загорелась квартира на 21 этаже.

«Пожар приблизительно начался где-то в 8:15. Пожарные приехали практически сразу. Полыхало это минут 15 так точно», – рассказала очевидица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, причиной случившегося соседи называют свечу, которую проживающая в квартире девушка забыла потушить, когда пошла в душ.

«Но ущерб, конечно, колоссальный. И той квартире, в которой был пожар, и над ней, и под ней. Там ведь еще теперь все залили при тушении», – отметила жительница.

Ранее мы сообщали о том, что на большей части территории Подмосковья в ближайшие дни ожидается четвертый класс пожарной опасности.