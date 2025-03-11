Путина проинформировали об украинской атаке по Москве и Подмосковью

Российский лидер Владимир Путин уже получил доклад о ходе воздушного удара по России прошедшей ночью на 11 марта, а также о его отражении средствами ПВО. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Пескова, Путину, как верховному главнокомандующему, своевременно докладывают все, что касается военной ситуации в стране.

«Киевский режим не оставляет практику ударов, важно заметить — киевский режим бьет по социальным объектам, по жилым домам. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО», — указал он.

Пресс-секретарь также добавил, что очень надеется на то, что и все последующие удары будут блокироваться так же эффективно. Вдобавок он посоветовал одному из журналистов узнать у Киева, почему именно сегодня произошла атака на российскую столицу при всей близости мирных переговоров.

Ранее стали известны подробности налета дронов на Подмосковье. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, беспилотники шли на малой высоте и их было очень хорошо слышно. Люди видели и пролеты множества БПЛА, и как они ударяются и взрываются о деревья и крыши домов. Из-за налета утром были задержаны электрички Павелецкого направления.