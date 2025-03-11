«Обломки уткнулись в крышу и горели»: очевидцы рассказали о массовой атаке беспилотников на Подмосковье

В ночь с 10 на 11 марта беспилотники ВСУ атаковали Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что более 60 БПЛА были сбиты. Постоянный эксперт интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык стал свидетелем атаки дронов на городской округ Домодедово. Он рассказал, как местные жители пережили минувшую ночь, и поделился фотографиями и видео последствий прилета.

Юрий проснулся около 04:30 утра из-за шума от летящих аппаратов. Буквально через 15-20 секунд после этого он услышал два очень сильных взрыва. Подойдя к окну, Капштык увидел, как на границе его и соседского участков взрывается беспилотник, ударяясь о высокую сосну, в результате чего дерево загорелось. Часть БПЛА упала на крышу дома и тоже загорелась.

«Я вышел на улицу, пошел туда, чтобы вызвать МЧС, потому что надо тушить, иначе от сосны могли загореться соседние деревья, и огонь мог перекинуться на дома. Буквально за 10 минут у меня над головой на высоте не более 100 метров пролетело еще около четырех БПЛА. Потом минуты через две еще летели два, один улетел дальше, а второй на улице, на удалении около 100 метров, взорвался в районе дороги, и обломки упали на дом и на участок человека, который там живет», — рассказал Капштык.

Фото: [ фото предоставлено очевидцем ]

Атака продолжалась примерно с 04:30 до 05:00. По словам очевидца, минимум десяток дронов пролетели за это время. Из-за повреждений были задержаны электрички Павелецкого направления в семь утра, сообщил Капштык. После расписание было изменено, на данный момент работа возобновлена. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА, в городском округе также работают следователи, добавил Юрий.

Фото: [ фото предоставлено очевидцем ]

«У меня даже на участке валялись эти обломки крыльев, обломки конструкций управления аппаратом: вентиляторы от компьютера, микросхемы, платы и так далее. В нашем СНТ было четыре разрыва, обломки падали на участки, на дома, у кого-то даже посекло крышу. На дом моих соседей попала половина беспилотника, просто уткнулась в крышу и горела», — сообщил очевидец.

Фото: [ фото предоставлено очевидцем ]

По его словам, беспилотники шли очень низко и их было хорошо слышно. Взрывы, похожие на работу ПВО, также были слышны в деревне Петровское Раменского городского округа, рассказала местная жительница интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Пролета БПЛА она не слышала, единичные взрывы повторились в 08:20. Никаких повреждений рядом нет, добавила женщина.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате атаки БПЛА.