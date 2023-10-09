Приставил нож к горлу: подмосковные росгвардейцы спасли женщину, которую чуть не убил сожитель
Подмосковные росгвардейцы спасли женщину, которую чуть не зарезал сожитель
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
В подмосковном Воскресенске задержали 47-летнего местного жителя, который угрожал убийством своей сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Правоохранителям во время патрулирования улиц муниципалитета поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Московской улице происходит ссора, слышны крики женщины.
Росгвардейцы оперативно прибыли на место. Выяснилось, что мужчина в ходе бытового конфликта схватил нож и приставил его к горлу своей сожительницы, угрожая убить ее.
Подозреваемого задержали и доставили в полицию. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местную жительницу, которая заказала убийство своего супруга.