Приставил нож к горлу: подмосковные росгвардейцы спасли женщину, которую чуть не убил сожитель

В подмосковном Воскресенске задержали 47-летнего местного жителя, который угрожал убийством своей сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранителям во время патрулирования улиц муниципалитета поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Московской улице происходит ссора, слышны крики женщины.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место. Выяснилось, что мужчина в ходе бытового конфликта схватил нож и приставил его к горлу своей сожительницы, угрожая убить ее.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местную жительницу, которая заказала убийство своего супруга.