В Подмосковье осудят жительницу, которая заказала убийство бывшего мужа

В Подмосковье предстанет перед судом местная жительница, которая заказала убийство своего бывшего мужа. Как сообщили в ГСУ СКР по региону, женщина решила пойти на убийство на фоне личной неприязни к экс-супругу.

Умысел на совершение преступления возник осенью прошлого года. Для этого обвиняемая обратилась за помощью к знакомому, однако тот сообщил о намерениях женщины правоохранителям.

В дальнейшем мужчина заверил злоумышленницу в своей готовности помочь за денежное вознаграждение, а также нашел двоих исполнителей. Та передала им ключи от квартиры, где проживал ее бывший муж.

В июле 2023-го исполнители встретились с обвиняемой в Пушкино и показали ей телефон, портмоне и фотографию якобы убитого мужчины. Тогда женщина передала им оговоренную сумму. После этого ее задержали.

В ходе допросов женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело передали в Пушкинский городской суд.