«Прямой вины нет»: выяснилось, что грозит москвичу, оставившему шприц с мефедроном в машине каршеринга

В Москве задержали мужчину, который мог оставить шприц с мефедроном в машине каршеринга, об который укололась 10-летняя девочка, пишет Mash. Инцидент произошел еще летом, но найти подозреваемого удалось лишь сейчас. Им оказался дважды судимый за незаконный оборот наркотиков гражданин.

Однако эта ситуация неоднозначна, рассказал адвокат Тимур Харди.

«Поскольку девочка укололась шприцом случайно, прямой вины данного человека в этом происшествии нет. С тем же успехом она могла бы не уколоться шприцом, а раздавить его ногой, если бы он валялся на полу автомобиля. Но это и не означает, что виновник произошедшего не может быть привлечен к уголовной ответственности», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, ему грозит статья за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

«За совершение данного преступления грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Учитывая, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, ему вполне могут дать «по максимуму». Однако нужно учитывать, погашены ли у него предыдущие судимости или нет», — добавил он.

Если они все же погашены, то суд не может рассматривать его как «ранее судимого», и тогда наличие в прошлом судимостей не повлияет на выносимый приговор, пояснил адвокат. Если нет, то преступление будет считаться рецидивным со всеми вытекающими последствиями — то есть практически максимально возможным наказанием по данной статье.

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