Производственно-складской комплекс загорелся в Химках

На территории производственно-складского комплекса на Заводской улице в Химках произошел пожар, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В настоящее время на месте работают спасатели. По данным надзорного ведомства, возгорание произошло в здании площадью пятьсот квадратных метров, арендованном для производства сварочных работ.

Установление всех причин произошедшего контролирует Химкинская городская прокуратура. Сведения о пострадавших не поступали.

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