Строящаяся многоэтажка загорелась в Ленинском округе Подмосковья

Уточняется, что очаг возгорания находится на кровле здания. Пламя охватило утеплитель. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области сообщил ТАСС.

Сведения о пожаре поступили спасателям сегодня около одиннадцати часов дня. На место направлены пожарные расчеты. Других подробностей происшествия пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково сгорела квартира. После тушения пожара было обнаружено тело 88-летней женщины.