Прокуратура контролирует установление причин пожара с двумя погибшими в таунхаусе под Красногорском

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление обстоятельств пожара в коттеджном поселке в городском округе Красногорск, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Возгорание произошло ночью в таунхаусе, расположенном в микрорайоне Опалиха. Огонь распространился на площади шестьсот квадратных метров. После тушения спасатели обнаружили тела двух женщин 1972 и 1994 годов рождения.

Мужчина, который во время пожара находился в доме, чудом смог покинуть его с помощью лестницы, которую приставили к балкону очевидцы.

В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнем.

Ранее СМИ сообщали, что таунхаус подожгла 29-летняя дочь пострадавшего, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. В результате она и ее мать погибли.