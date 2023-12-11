«Употребляла наркотики, схватила ножи»: в Подмосковье девушка подожгла дом вместе с родителями

В Подмосковье местная жительница подожгла дом и погибла в пожаре вместе с матерью. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, трагедия произошла в поселке таунхаусов под Красногорском. В доме находились 57-летний мужчина, его 51-летняя жена и их 29-летняя дочь. Ночью девушка схватила два кухонных ножа, подошла к родителям и начала кричать. По словам отца, дочь требовала сказать правду, иначе все сгорят.

Родители попытались успокоить девушку и отобрать у нее ножи, но в доме резко погас свет и повалил густой дым. Оказалось, что девушка уже подожгла дом. Огонь быстро распространился по всем комнатам, выходы оказались заблокированы.

Глава семейства смог добраться до балкона на втором этаже и спрыгнуть с него. Его жена и дочь выбраться из горящего дома не сумели. Из-за пожара были повреждены три соседних таунхауса. Спасатели эвакуировали пятнадцать человек.

Мужчину, который чудом спасся, доставили в больницу. Он рассказал, что его дочь употребляла наркотики, дом она подожгла, находясь под действием запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Ступино из горящего дома спасли пожилую женщину.