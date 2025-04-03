В Ленинском задержали дроппера мошенников, похитивших у пенсионерки более 6 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому округу задержали ранее судимого 29-летнего жителя Казани, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, похитивших у 79-летней местной жительницы более 6 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что изначально пострадавшей поступило сообщение от абонента с фотографией бывшей коллеги по работе. Она заявила, что в компании проводят проверку на фоне перевода денег на территорию Украины, поэтому скоро с ней свяжутся правоохранительные органы. После этого женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что с ее банковского счета переводились деньги на помощь ВСУ. Чтобы пресечь противоправные действия, ей предложили установить на телефон неизвестные приложения и перевести средства на указанные злоумышленниками счета.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Полицейским удалось установить, что часть денег сняли в Казани. Они установили подозреваемого в обналичивании денег и задержали его на Казанском вокзале в Москве, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее в Подмосковье задержали грабителя, совершившего серию краж из частных домов на 3 млн рублей.