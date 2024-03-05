«Провели работу над ошибками»: подполковник Марочко объяснил, почему не надо бояться перекрытия Крымского моста

После мощной атаки дронов ВСУ с воды и с воздуха Крымский мост был перекрыт в течение девяти часов. Несколько поездов остановили, чтобы переждать нападение.

Наконец, движение восстановили. Можно ли надежно защитить Крымский мост, нам рассказал бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Голубая мечта ВСУ

Прежде всего военный эксперт отметил, что, если бы мост не защищали, то его бы, скорее всего, уже не было.

«К сожалению, нет оружия, которое на 100% может гарантировать безопасность. Именно по этой причине наша власти очень предусмотрительно иногда перекрывают мост, чтобы избежать случайных жертв среди гражданских. Все мы знаем, что это голубая мечта украинских террористов — нанести удар и разрушить конструкцию», — подчеркнул подполковник ЛНР в отставке.

По мнению нашего собеседника, украинцам хотелось бы получить как можно больше жертв среди мирного населения.

«На данный момент, по той информации, которой я владею, могу сказать, что предпринимают все необходимые меры для защиты Крымского моста. Ошибки, которые были допущены ранее и в результате которых мост был разрушен, проанализировали. Провели глубокую работу над ошибками, и сейчас там стало безопаснее», — заметил Марочко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коллективный разум

Также эксперт напомнил, что над планами подрыва моста работают не только на Украине. В этом заинтересован весь коллективный Запад.

«Более того, мы получили документальное подтверждение этому факту, когда обсуждали удары «Таурусами» (немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности — Прим. ред.) по Крымскому мосту. Нам нужно быть бдительными и внимательными. А то, что проезд перекрывают — ничего. Люди понимают, что эти временные трудности целиком и полностью оправданы. Ведь это сохраняет их жизнь», — резюмировал военный эксперт.

Ранее мы рассказывали, что украинские военные начали использовать машины скорой помощи для переброски своих бойцов на передовой.