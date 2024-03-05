Украинские военные начали использовать машины скорой помощи для переброски своих бойцов на передовой

Российские разведчики при помощи беспилотника засекли, как из автомобиля скорой помощи выгрузились люди в форме ВСУ. Они извлекли из транспортного средства миномет и боеприпасы. Об этом сообщили РИА Новости .

По утверждению военных, машина скорой помощи была засечена беспилотным летательным аппаратом на правом берегу Днепра. Затем автомобиль остановился в лесистой местности, после чего из него стали выходить люди в форме и с оружием.

«Они достали из «скорой» разобранный миномет, и установили его на заранее подготовленной для огня позиции», - указали разведчики.

Немногим позже этот миномет неприятеля был уничтожен ударом с российской стороны. По нему открыла огонь артиллерия. Минометы противника кочуют по правому берегу Днепра, периодически ведя огонь. Среди их целей – мирные населенные пункты и гражданские объекты.

Ранее сообщалось о танковой карусели, которую устроили экипажи российских боевых машин в запорожской области. Благодаря такой тактике они сумели быстро и без потерь уничтожить опорный пункт ВСУ.