Проверки соблюдения ПДД проведут в Подмосковье в выходные

В ближайшие выходные в подмосковных муниципалитетах будут организованы дежурства на предмет соблюдения автовладельцами правил дорожного движения. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

Дежурства организуют в трех с половиной сотнях локаций, где собирается большое количество людей. Это пляжи, СНТ и различные зоны отдыха.

На территориях будут следить за соблюдением водителями ПДД, пресекать вождение в нетрезвом виде, информировать граждан о важности соблюдения правил. Особое внимание уделят использованию транспортных средств несовершеннолетними. Если на АЗС будут замечены подростки за рулем, информацию передадут правоохранителям.

По словам главы министерства Алексея Гержика, профилактическая работа проводится с начала теплого сезона. За это время в области удалось спасти десять человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации концессионных проектов в транспорте.