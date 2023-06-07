Губернатор рассказал о реализации концессионных проектов в транспорте

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о концессионных проектах дорожного строительства в Подмосковье: в области есть две больших концессии.

Первая из них мытищинская хорда, правительство региона постарается открыть тестовое движение к концу года, а в следующем году концессия заработает полностью.

Еще одна большая концессия – это трасса «ЮЛА». Ее длина 45 км, ее маршрут — Ленинский округ – Лыткарино – Люберцы.

Также важной трассой является дублер Щелковского шоссе, который имеет большое значение для местных жителей.

«Местные жители знают, что сложность заключается в том, что часть дороги проходила по Лосиному острову, это природоохранная зона. И наши проектанты вынуждены были найти альтернативный маршрут» - заявил губернатор.

На Егорьевском шоссе статус готовности более высокий. Регион рассчитывает получить федеральное финансирование, чтобы в полутора километрах от загруженного шоссе прошла скоростная трасса.